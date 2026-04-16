森をイメージした専用色に大人気の「黒バンパー」採用！ルノー・ジャポンは2026年4月16日、使い勝手の良さとお洒落なデザインで絶大な人気を集めるルノー「カングー」の限定車「カングー クルール」を発表しました。フランス語で「色」を意味する「クルール」の名を冠したこのシリーズは、日本の風景にも馴染むフランスならではの美しい色彩を提案する大人気の限定モデルです。【画像】超カッコイイ！ これが6速MTもある新「“