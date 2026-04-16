日本発のドラマがアジア、そして世界へ！ 本日4月16日（木）世界で最も歴史があり、権威ある報道関係者団体のひとつである日本外国特派員協会（FCCJ）にて、ドラマ「孤独のグルメ」シリーズの記者会見が行われ、主演の松重豊が登壇。国内外の記者からの質問に答え、本作の魅力を世界にアピールした。【動画】ハリウッド版「孤独のグルメ」主演はニコラス・ケイジ！？日本発から世界へ、松重豊が魅力をアピールハリウッド版「孤独の