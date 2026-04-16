歌手の木山裕策（57）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年10月に誕生を報告していた孫娘（0）と長男夫婦とオフを満喫する様子を公開した。【写真】「幸せなご家族ですね」孫娘＆長男夫婦と“あしかがフラワーパーク”でオフを満喫する木山裕策木山は「長男夫婦が誘ってくれて、あしかがフラワーパークに行ってきました！」と、大好きだというフジの花に囲まれた孫娘との2ショットなどを公開。「孫のキラキラした