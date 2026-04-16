元サンフレッチェ広島GMで、日本代表監督の森保一氏を広島の前身・マツダにスカウトしたことでも知られている今西和男（いまにし・かずお）さんが16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳だった。13日に体調を崩して入院していた。日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）は16日、コメントを発表し今西さんの訃報を悼んだ。宮本会長は「サンフレッチェ広島の礎を築かれ、日本サッカー界、そして日本スポ