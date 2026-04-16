浜松オートレース場で16日に開催された「ニッカンコム杯」2Rでオートレース史上4位の高配当が生まれた。2Rは1号車の新人・岸田大知（24＝浜松）がスタートから飛び出し、6周回を逃げ切り。今年1月にデビューした岸田にとっては17戦目で嬉しい初勝利となった。2着には道中、3番手で後続を巧みに抑え、ゴール前で浮上した単勝8番人気の3号車・下平佳輝（53＝浜松）、3着には3番人気の2号車・戸塚茂（50＝浜松）が入り、軽ハ