タイガースは15日（日本時間16日）、今季メジャーデビューした有力新人のケビン・マゴニグル内野手（21）と来季から2034年シーズンまで8年総額1億5000万ドル（約238億5000万円）での契約延長に合意したと発表した。マゴニグルは23年ドラフト1巡目（全体37番目）でタ軍に入団。今季のパドレスとの開幕戦でメジャーデビューし、いきなり4安打。今月12日のマーリンズ戦では初本塁打を放った。ここまで17試合で打率・311を記録し