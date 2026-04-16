人気アイドルのオーディション番組で、現メンバーが審査中に思わず涙し、「やばい…」とこぼす場面があった。【映像】審査中に突然涙を流すiLiFEメンバー「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第2話が4月15日、ABEMAで放送され