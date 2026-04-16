ヤマハ発動機は5月29日、「扱いやすい」「わかりやすい」機能が特徴の電動アシスト自転車「PAS SION-U(パス シオンユー)」20型/24型の2026年モデルを発売する。ヤマハ発動機「PAS SION-U」「PAS SION-U」は、“気持ちがアクティブ〜若い気持ちで笑顔満点な移動具〜”をコンセプトに、いくつになっても外出を楽しみたい方をメインターゲットとしたモデル。軽量・コンパクトな車体、またぎやすい「低床U型フレーム」、テコの原理でス