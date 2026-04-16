動画配信サービス・ABEMAで2026年4月から放送されている『恋愛病院』が話題ですね。この番組は、仕事に没頭しすぎるあまり恋を忘れた男女10名が2泊3日の共同生活を通じて本気の恋と自己再生を目指すもの。番組内では恋愛における男女間の「ズレ」や「バグ」がリアルに可視化されており、なんとも言えない「ムズムズ感」を覚えた視聴者も多いはずです。連日SNSやネットニュースでは、出演者が恋に奮闘する様子を分析・応援する投稿