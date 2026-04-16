ボクシングの元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、日本人対決について取り上げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで決戦を控える。八重樫氏は「僕の独断と偏見と主観でしゃべると、尚弥が中谷選手を途中から攻略して、感覚をつかんで理詰めにしていって