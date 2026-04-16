【モデルプレス＝2026/04/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が4月16日、フレグランスブランド・TAMBURINS（タンバリンズ）青山フラッグシップストアで開催されたポップアップイベントに来店。美しいスタイルが際立つドレスを着こなした。【写真】22歳K-POP日本人メンバー、美背中披露◆IVEレイ「TAMBURINS」青山店に登場新作のフレグランスや個性的なオブジェが並ぶ店内を楽しんだ様子のレイ。肩が大胆に開い