高松地方気象台が「春の天気」の疑問に回答 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回は「春の天気」についてのハテナです。4月も折り返しを迎え、初夏の気配を感じるようになりました。「春の天気が変わりやすい理由」や「春に瀬戸内海で濃霧が発生しやすい理由」など視聴者のみなさんから寄せられた疑問を高松地方気象台で聞いてきました。 疑問に答えてくれるのは高松地方気象台の調