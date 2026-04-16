アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/16営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.64％ 上海ゴム 0.47％ 上海銅 0.04％ 大連ポリエチレン -0.09％ 大連とうもろこし -0.12％ 上海重油 -0.14％ ＊数値は前日比％