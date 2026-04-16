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欧州株堅調、中東情勢の改善期待、日米市場で高値更新の動き 東京時間16:45現在 英ＦＴＳＥ100 10587.25（+27.67+0.26%） 独ＤＡＸ24105.86（+39.16+0.16%） 仏ＣＡＣ40 8291.76（+17.19+0.21%） スイスＳＭＩ 13211.32（-8.26-0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限48726.00（+57.00+0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26