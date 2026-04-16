2026年4月7日、サントリーが「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」を発売しました。黒豆とハトムギをブレンドしたお茶とのことで、その味がどんなものなのか実際に飲んで確かめてみました。「GREEN DA･KA･RA」ブランドに新たなノンカフェインのお茶が登場！「やさしい黒豆茶」新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フードhttps://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/2026/SBF1670.htmlこれが「GREEN DA･KA