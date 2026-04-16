れいわ新選組の高井崇志副幹事長が１６日に定例会見を行い、一部で取りざたされている秘書給与詐取疑惑に「我々は何度も説明しているが、違法性はないと考えているので、捜査機関から問われればきちっと説明していきたい」と改めて言及した。れいわを巡っては、党の構成員らが加入するＬＩＮＥグループに投稿された「秘書給与詐取疑惑について全面否定する声明文」の内容が一部週刊誌電子版で詳細に報道され、東京地検特捜部や