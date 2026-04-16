ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が１６日、大阪市中央区の同局で定例の局長会見を開催。４月２４日付で退任し、ＮＨＫ本体の経営企画局主幹に転身することを報告した。昨年４月２５日付で大阪放送局長に就任した平氏は「うれしくて、勢い余って『ルンルン』なんていう言葉を表現しました（笑）」と照れ笑い。昨年１２月の会見で同年を総括した際の「うれしい気持ちと前向きな気持ちと期待でルンルンしています。ルンルンって古す