日産自動車は１６日、軽自動車の電気自動車（ＥＶ）「サクラ」を一部改良し、今夏に発売すると発表した。今年度、軽ＥＶ市場に参入するスズキや中国ＢＹＤの新モデルに対抗するため、改良モデルでは価格を引き下げたほか、一部グレードのデザインも刷新した。航続距離は現行モデルと同じ最大１８０キロ・メートルとなる。グレード数は、現行モデルの二つから三つに増やした。税込み価格は２４４万８６００円からで、最も安いグ