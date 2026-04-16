ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃807は「私の一択Chan」をお届け！◆アクティブすぎるれにちゃん「私の一択Chan」は、ももクロの「日常のこだわり」を浮き彫りにする人気コーナー。親になった人はある質問に“これ一択”の答えを出し、親以外のメンバーはその回答を予想。ひとり1回ずつ親に「Yes or Noクエスチョン」もできる。コーナー終了後は「ガラガラ抽選会」が開か