【湾岸ミッドナイトクリアファイルブック】 4月21日 発売 価格：1,500円 【拡大画像へ】 三栄は、「湾岸ミッドナイトクリアファイルブック」を4月21日に全国書店や主要コンビニエンスストア、三栄オンラインストアなどで発売する。価格は1,500円。 「湾岸ミッドナイト」は楠みちはる氏のマンガ作品。湾岸や首都高速エリアを舞台に、最高速を目指す「悪魔のZ」とブラックバ&