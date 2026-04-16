「ディーゼルの実力が実感できる」宮崎・日南海岸沿いで試乗2015年当時、欧州で新車販売のほぼ半数を占めたディーゼル車だが、市場縮小が続いている。その一方で「ディーゼルはやっぱり魅力的」という声も根強い。ディーゼルをラインアップしているメーカーはまだ数多くあり、その商品力を高める努力を惜しんでいない。今回は、その第一人者であるフォルクスワーゲン（以下VW）のTDIを味わうために、宮崎まで取材に向かった。