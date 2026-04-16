元プロ野球選手の中田翔（36）が14日、元プロ野球選手の糸井嘉男（44）のインスタグラムに登場。ジェット風船を楽しむ2人の様子が公開され、楽しげな様子が反響を呼んでいる。【動画】「こんな可愛い人達おる？」ジェット風船でニッコリ、中田翔＆糸井嘉男の無邪気な姿投稿では「2人でジェット風船」「翔×超人コンビの解説いかがでしたか」とコメントが添えられ、球場の解説席から2人が黄色いジェット風船を手に盛り上がる姿