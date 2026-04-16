京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、殺害についても認めていることが分かりました。捜査本部が置かれている京都・南丹警察署前から、最新情報を関西テレビ・西中蓮アナウンサーがお伝えします。父親はその姿が見えないよう警察官が厳重に隠す中、身柄が検察庁に送られました。死体遺棄の疑いで逮捕された南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日の間に息子の結希さんの