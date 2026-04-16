16日の天気は、全国的に晴れて気温上昇。これまでの一日の天気を振り返ります。■全国的に日差したっぷり 天気の急変には注意を朝は関東から東北の沿岸部では雨が残りましたが、日中は天気が回復し全国的に日差しが届きました。ただ、上空には寒気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定となりそうです。関東や東北南部を中心に、夕方以降は急な雷雨の恐れがあります。黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたら、天気急