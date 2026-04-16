俳優の南果歩さんが16日、内藤剛志さん主演の劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開予定）に出演することが発表されました。さらに、予告と本ビジュアルが公開されました。映画は、内藤さん演じる定年退職した元警視庁検視官が、亡き妻のノートを手に旅をしながら事件の真相に迫る物語。ドラマシリーズとして6作が放送されてきました。そして劇場版には、ドラマシリーズで登場しなかった道場修作の亡き妻・道場由美子を、南