旅客船セウォル号沈没事故の追悼式典で黙とうする韓国の李在明大統領（中央）ら＝16日、安山（聯合＝共同）【安山共同】韓国南西部の珍島沖で304人の死者・行方不明者が出た旅客船セウォル号沈没事故から12年を迎えた16日、修学旅行生250人が犠牲になった檀園高校の地元、京畿道安山で追悼式典が開かれた。李在明大統領が現職大統領として初めて出席し「再び同じことが繰り返されないよう努めることを誓う」と述べた。船は2014