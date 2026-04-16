【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.5「彼方に至る路」Part1 4月28日実装 「ファイナルファンタジー XIV」の次の拡張パッケージの情報が発表される北米のファンフェスティバルが1週間後に迫っている。さらに、ファンフェス直後の4月28日にはいよいよパッチ7.5「彼方に至る路」のPart 1が実装される。 今後への期待が高まる中、「F