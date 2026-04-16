反抗期に突入した中学生男子の扱いは難しいもの。それでも、ふとした瞬間に親を頼ってくれているという実感が得られると嬉しいですよね。今回は、反抗期に突入した筆者の息子が“ある言葉”をかけてくれたエピソードをご紹介します。 かわいかった長男も中学生で反抗期に 穏やかでのんびりとした性格の長男。お喋りが大好きで、常に「ママ見て！」「ねえママ！」と言ってくる子でした。 しかし、中学生になると少し