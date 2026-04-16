新設「ホームランウィング」を嘆くファン続出プロ野球、中日の本拠地バンテリンドームには、今季から外野フェンスを前に出した「ホームランウィング」が新設された。15日の広島戦では、広島側にそのホームランウィング前のフェンスに当たってから、客席に飛び込む本塁打が飛び出した。相手チームに“恩恵”が与えられる状況が続き、中日ファンからは複雑な声があがっている。球界でも屈指の“投手天国”に異変が起きている。中