岡山県立森林公園新緑のブナ林提供：岡山県 雪のため冬期閉園していた岡山県鏡野町の県立森林公園が、4月18日の午前8時半から開園します。森林公園は、標高840m～1100mに位置し、広さは約334haです。全長21kmの遊歩道があり、この時期にはザゼンソウやミズバショウ、タムシバの花などが楽しめるということです。 森林公園管理センターの担当者は「ほぼ手を加えていない森林公園です。ルールを守って自