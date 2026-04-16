映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」で今年の「第98回アカデミー賞」主演男優賞にノミネートされた俳優ティモシー・シャラメの“暴言”がオペラやバレエの追い風になっているという。シャラメによる、オペラとバレエは「誰も気にかけていない」とした発言が、その業界の人気に火をつけたようだ。 【写真】挑発に乗った!?盲目の世界的テノール歌手がティモシーを招待 「D