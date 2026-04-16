元宝塚歌劇団の男役スターで俳優の沙央くらまが出演する舞台「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆＨＯＫＵＳＡＩ」の日本凱旋（がいせん）公演を前に「復帰舞台といってもいいぐらいの気持ち」を語った。沙央は２０２２年２月にダンサーで俳優の大貫勇輔との結婚と第１子男児の誕生を公表し、２４年１２月には第２子女児を出産。今週末の１８日に浅草公会堂で行われる葛飾北斎の半生を描いた舞台で北斎の妻・小兎（こと）役を務め、今後の