◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝１６日３頭出しで挑む上原佑厩舎は、ホープフルＳ２着以来となるフォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエールマン）がフルゲートが１８頭になった１９９０年以降で２勝の３枠６番。報知杯弥生賞ディープインパクト記念で２着に入ったライヒスアドラー（牡３歳、父シスキン）は、２着３回が最高の５枠９番。京成杯の覇者グリーンエナジー（牡３歳、