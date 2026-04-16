◆プロ・アマ交流戦巨人３軍１８―１オールフロンティア（１６日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は打線が爆発し、１９安打１８得点で大勝した。初回は１死二、三塁から竹下の遊ゴロの間に三走・川原田が生還して先制。２回は無死満塁から松井蓮が左中間へ走者一掃の３点三塁打を放ち、リードを広げた。３回は笹原、亀田の連続適時打などで３点を追加。４回は２死から竹下が左越えのソロをマークした。８―１の６回は笹原の右