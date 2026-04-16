中東情勢の影響で医療物資などの供給不足が懸念される中、政府が国の備蓄している医療用手袋の在庫を放出する方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。中東情勢の影響で、プラスチックなどの原料となる「ナフサ」の供給不安が生まれる中、医療物資などについても供給不足が懸念されています。こうした中、政府が、国の備蓄している医療用手袋の在庫について放出する方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。