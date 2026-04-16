映画『プラダを着た悪魔２』（5月1日公開）の日本語吹替版声優陣が一挙発表され、あわせて吹替版予告が公開された。あの“悪魔”が、あの“アシスタント”が、最高のボイスで帰ってくる。【動画】『プラダを着た悪魔２』吹替版予告編本作は、2006年公開の『プラダを着た悪魔』の続編。ファッション業界を舞台に、カリスマ編集長と若きアシスタントの奮闘を描いた前作は“働く女性のバイブル”として支持を集め、公開から約20年