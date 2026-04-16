きょう午後1時ごろ、成田空港のA滑走路に着陸しようとした小型ジェット機が風にあおられ、滑走路から外れて止まる事故がありました。警察によりますと、静岡空港から来たプライベートジェット機で、機内には3人が乗っていましたが、いずれもけがはないということです。消防車17台が出動しましたが、火事は起きていないということです。事故のあと、A滑走路を閉鎖して点検が行われていますが、このあと午後5時ごろに解除される見込