イギリスの公共放送BBCは15日、深刻な財政難から従業員のおよそ1割にあたる最大2000人を削減すると発表しました。BBCによりますと、今後2年間で5億ポンド、およそ1000億円の経費削減が必要なため、従業員全体のおよそ1割にあたる1800人から2000人を削減するということです。制作費の高止まりと受信料や商業収入の圧迫などから、深刻な財政難に直面しているということで、BBCのデイヴィス暫定会長は一部のチャンネルやサービスを廃