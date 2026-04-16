「ファーム東地区・ロッテ７−１オイシックス」（１６日、ロッテ浦和球場）２５年の現役ドラフトで阪神からロッテへ移籍した井上広大が３号ソロを放った。「４番・右翼」で先発。七回無死で相手右腕のカーブを引きつけ、逆方向へ打ち返し右中間スタンドまで運んだ。こすったように見えた打球は高々と舞い上がってフェンスを越え、実況が「いや〜伸びていきましたね」と驚く一発だった。今季の井上は開幕１軍を逃したが、２