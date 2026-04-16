キッコーマンソイフーズは9月1日納品分から豆乳の価格を改定する。自社のコスト削減努力だけでは原材料、物流費などの上昇や製造設備の維持・更新費用の上昇を吸収できない状況にあるため、価格を引き上げる。対象商品は豆乳スープを含む56品。希望小売価格で約6〜20％の価格引き上げを行う。主力商品の「調製豆乳200ml」は希望小売価格（税抜き）を110円から125円に引き上げる。改定率は13.6％。「調製豆乳1000ml」は335円を3