日本の2025年ハラール食品輸出額は実績を3.67％拡大しており、ビジネス参入する企業が増加している。今年国内外で計画されているハラール展示会について、メディアおよび事業者向け説明会が16日、東京ビッグサイト会議室で開催された（主催＝ヒカリ、後援＝ハラル・ジャパン協会）。説明会ではハラール市場、ハラル産業の現況とタイ・バンコクで7月に開催される「MEGA HALAL BANGKOK」（7月15〜17日、以下メガハラールバンコク