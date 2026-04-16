先月行われた2026W杯欧州予選プレイオフ決勝でイタリア代表をPK戦の末撃破し、W杯出場を決めたボスニア・ヘルツェゴビナ代表。相手のイタリアが2大会続けてW杯出場を逃していたとはいえ、戦力的にはイタリアの方が上との評価も多かった。ボスニア・ヘルツェゴビナにとっては大金星だ。チームの中心にいるのは、同国のレジェンドである40歳FWエディン・ジェコだ。代表通算140試合で73ゴールを挙げており、ジェコはチームにとって絶