現在サウジアラビアのアル・ナスルでプレイしているFWクリスティアーノ・ロナウドには、これまで何度かアメリカ・MLS移籍の噂が流れたことがある。今年2月にはアル・ナスルの補強が不十分だと不満を口にしたこともあり、サウジアラビアでキャリアを続けるかは不透明だ。MLSではリオネル・メッシがインテル・マイアミで活躍しており、再びメッシとロナウドが同じリーグで戦うところを見たいと考えるサッカーファンは多いはず。ただ