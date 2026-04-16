マンチェスター・シティは今夏右SBの補強に動く計画を立てているようだ。現在は本職中盤のマテウス・ヌネスが右SBの一番手を務めており、好パフォーマンスを見せている。しかしシティは本職の右SBを欲していると考えられていて、ニューカッスルのティノ・リヴラメントやローマのウェズレイ・フランカらに注目している。そんななか、英『Sky Sports』によると、日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトのジファイロ