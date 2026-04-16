秋の大祭「長崎くんち」のことしの踊町と演し物が発表されました。 今年の長崎くんちは、6つの踊町が演し物を披露します。 上町が奉納するのは「上町コッコデショ」。 “山車”を空高く上げます。 筑後町は3頭の龍が舞う「龍踊」です。 異国情緒が漂う「唐船祭」は、元船町。 鍛冶屋町は「宝船」と「七福神」 今籠町は「本踊」を奉納。 油屋町は「川船」を豪快に引き回します。 長崎くん