ロッテは、前夜は雨天の日本ハムとの乱打戦を9−7で制し、借金を「5」に減らした。今日16日の結果次第では、最下位脱出の可能性もある。前夜は雨天の中で約2万4000人のファンが本拠地に集結。最後まで見守ったファンに勝利を届け、5年目の八木彬投手（28）もプロ初勝利を手にした。連敗を3でストップしたサブロー監督は、日本ハム3連戦勝ち越しもかけて、今日の一戦に臨む。SNS上ではファンが「（昨日は）横山よく乗り切った