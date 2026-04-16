◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日若葉Ｓを制したマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は４枠８番に決定した。「使いつつ落ち着いて成長してきましたし、競馬もうまいですからね。ハナにはいきたくないので、どこかで折り合ってレースを運べれば。枠はいいところが当たったと思います」と野中助手は歓迎した。ただ、真ん中あたりの偶数