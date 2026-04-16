卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。平野は「時差投稿になりますサンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」とつづり、バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽との2ショットを複数枚投稿。志田とはこれまでに、乃木坂46のライブやバスケットボール観戦な