千葉県の60歳の女性の家に押し掛け、スマートフォンを郵便ポストに投函し受け取るよう要求するなどストーカー行為をしたとして、女性の娘の元交際相手の男が逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区の自称自営業、園田穂波容疑者（29）です。園田容疑者はおととい（14日）、千葉県内に住む60歳の女性の家に2回押し掛けたうえ、スマートフォンを郵便ポストに投函し受け取るよう要求するなどスト