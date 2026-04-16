サントリーホールディングス元会長の新浪剛史氏が違法サプリを密輸した疑いで福岡県警に書類送検されました。麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたのは、サントリーホールディングスの元会長・新浪剛史氏です。捜査関係者によりますと、新浪氏は2025年夏ごろ、知人女性やその弟と共謀し大麻由来の違法成分「THC」を含むサプリをアメリカから日本に密輸した疑いが持たれています。福岡県警などは2025年、別の違法薬物事件で知人女